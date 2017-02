Am 15. Februar erstattete der Mann Anzeige, weil er seine Gattin gegen 1.40 Uhr im Heizraum erhängt aufgefunden habe. Eine Obduktion wurde durchgeführt, diese ergab Zweifel an den Schilderungen des 37-Jährigen.Nach der Besichtigung der Räumlichkeiten, einer Rekonstruktion und Zeugeneinvernahmen erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen den Mann. Er wurde am Freitag wegen Mordverdachts festgenommen. Er bestreitet die Vorwürfe und wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.