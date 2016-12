Teilbedingte Haft Falsche Bettelmönche wegen Betrugs verurteilt

Die Männer hatten gemeinsam nach einer Zechtour im alkoholisierten Zustand beschlossen, einen "Streich" zu spielen, wie sie angaben. Sie warfen faustgroße Steine gegen zwei Fenster der Asylunterkunft. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Personen wurden zum Glück bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.Ein Stein durchschlug die Scheibe des Asylheims im Bezirk Zell am See und landete in einem Wohnzimmer neben einer Couch. Die Bewohner aus Somalia und Gambia gaben an, dass bei dem Angriff am Dienstag kurz vor Mitternacht die Täter in einem weißen Minivan davongefahren seien. Nun wurden sie ausgeforscht.