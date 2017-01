Österreicher in Zürich ertappt "Einmal Autofahren ohne Führerschein kostet mich 34.000 €"

Bereits seit zwei Wochen bedrohte der 43-Jährige seine Frau in Klagenfurt lebende Frau am Telefon. Als der Rumäne den Aufenthalt seiner Frau herausgefunden hatte, machte er sich auf den Weg nach Kärnten, um seine Frau zurück nach Rumänien zu holen.Am Dienstag stürmte der Mann dann die Arbeitsstelle seiner Frau. Er schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht, zückte dann einen Elektroschocker und versuchte sie so in sein Auto zu bekommen. Mit extremer Gewalt wurde die 42-Jährige in das Fahrzeug gezerrt.Die Rumänin schrie andauernd um Hilfe. Zeugen alarmierten die Polizei. Im Auto bedrohte der 43-Jährige seine Frau mit dem Messer. Als sie gerade auf dem Weg nach Rumänien waren, stoppten die Beamten das Fahrzeug im Zuge einer Fahndung. Der Gewalttäter wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.Die Frau wurde schwer verletzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht.