Mehr Fakten Symbolbild (Foto: fotolia)

Ein Mord beschäftigt derzeit die Vorarlberger Polizei: Ein 46 Jahre alter Mann stach nach einem Streit mit seiner Ehefrau mehrere Male auf die 40-Jährige ein, die zu diesem Zeitpunkt im Bett lag. Er ist großteils geständig.

Die Kinder des Ehepaares verständigten die Polizei, als sie mitbekamen, dass ihre Eltern im ersten Stock des Einfamilienhauses in Mäder wieder einmal heftig stritten. Immer wieder hatten die Eltern in letzter Zeit gestritten, diesmal eskalierte die Auseinandersetzung.



Der 46-jährige Ehemann ging nach dem Streit um 03.25 Uhr in der Nacht auf Samstag in das Schlafzimmer und stach mit einem 27,5 cm langen Küchenmesser mehrmals auf seine Ehefrau ein. Die 40-Jährige wurde tödlich verletzt.



Nach der Tat ging er in den unteren Stpck des Hauses, wo er von der Polizei widerstandslos festgenommen werden konnte. Er ist großteils geständig.