BILDER DES TAGES 25.12.2016: Bei Minus 37 Grad tanzt diese chinesische Akrobatin in Mohe in der Luft (Foto: China Stringer Network / Reuters)

Unbekannte Täter verschafften sich im Stadtzentrum von Graz zwischen 16:45 und 17:15 Uhr durch Aufbrechen einer Türe Zutritt ins Innere einer Wohnung. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in Höhe von über hundert Euro.Ein weiterer Einbruchsdiebstahl ereignete sich in der Zeit von 15 und 19:45 Uhr im Bezirk Jakomini. Unbekannte gelangten vermutlich durch Aufbrechen einer Balkontüre in die ebenerdig gelegene Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die unbekannten Täter durchsuchten die gesamte Wohnung. Es wurden vermutlich Bargeld und Schmuckgegenstände entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt.Im Bezirk Gries kam es in der Zeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr zu drei Einbruchsdiebstählen. In allen drei Fällen gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufbrechen der Eingangstüren in die verschiedenen Wohnungen und durchsuchten diese. Es konnten bisher keine Angaben zu den gestohlenen Gegenständen und der Höhe des Sachschadens gemacht werden.Unbekannte Täter gelangten zwischen 15:30 und 21:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in eine Wohnung im Bezirk Straßgang und durchsuchten die gesamten Wohnräume nach Wertgegenständen. Angaben über gestohlene Gegenstände und die Schadenshöhe konnten auch in diesem Fall nicht gemacht werden.