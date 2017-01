Belegt: Marcel E. zahlte am 2. 7. 2016 die komplette Strafe aus dem Jahr 2014 musste am 25. 12. 2016 allerdings erneut 18.600 für dasselbe Delikt berappen. (Foto: Privat)

Eine Verkehrsstrafe in Zürich traf Elektriker Marcel E. wie der Blitz. Sie kann sogar seine Existenz vernichten. Die Vorgeschichte: Als der Bregenzer vorübergehend in Zürich arbeitete, geriet er in eine Polizeikontrolle: "Der österreichische Führerschein ist in der Schweiz nicht gültig und ich hatte die Frist versäumt, ihn umschreiben zu lassen. Also wurde mir eine Strafe von 17.120 Franken ausgestellt." Marcel E. bekam bis November 2016 Zeit, diese zu bezahlen. Schon im Juli hatte er bei einem Ausflug ins Nachbarland aber immense Probleme: "Ich saß sogar fünf Stunden in Haft, weil ich noch nicht alles bezahlt hatte."Der Elektriker stotterte daraufhin die gesamte Buße ab, erlebte zu Weihnachten allerdings den nächsten Albtraum. "Ich wollte Ende Dezember von Zürich nach London fliegen, wurde bei der Passkontrolle aber aufs Kommissariat gebeten. Dort sagte man mir dann, dass die Strafe noch immer offen wäre und ich sofort 18.600 Franken begleichen muss oder sechs Monate eingesperrt werde." Ein Freund borgte dem 25-Jährigen das Geld. "Aber jetzt nehme ich mir einen Anwalt", sagt der Geschröpfte. Denn: "Umgerechnet 34.000 Euro für einmal ohne Schein fahren ist jenseits von Gut und Böse." Die Strafen in der Schweiz richten sich nach dem Einkommen. Marcel E.: "Ich bin aber Arbeiter und kein Millionär..."