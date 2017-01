Eisige Nacht: Tote und Schwerverletzte bei Unfällen

Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Auf der Pyhrnautobahn in der Gemeinde Micheldorf in Fahrtrichtung Graz ereignete sich gegen 19.40 Uhr der erste tödliche Unfall. Ein 36-jähriger Lkw-Lenker aus Kroatien hielt sein Sattelzugfahrzeug aufgrund von Problemen mit der Gangschaltung am Pannenstreifen an. Danach fuhr er vom Pannenstreifen weg und lenkte sein Sattelfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Ein nachkommender 42-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Sattelzugfahrzeuges auf. Für einen 42-jährigen Autofahrer aus Kroatien kam jede Hilfe zu spät.Der 42-Jährige erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Drei Freunde, die in einem Wagen dahinter unterwegs waren, mussten den Unfall hilflos mitansehen. Auch ein Rettungsteam, das zufällig gleichzeitig vor Ort war, konnte nichts mehr tun. Ein beim Lkw-Lenker durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Dem 36-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Die Tachografenscheibe des Sattelzugfahrzeuges wurde sichergestellt.Um ca. 22.45 Uhr fuhr ein 66-jähriger Deutscher mit seinem Pkw in Stuben auf der Arlbergpassstraße (L197) in Fahrtrichtung Tirol. Im Fahrzeug führte er drei weitere Personen mit. Auf der L197 Höhe Alpe Rauz herrschten zu diesem Zeitpunkt winterliche Straßenbedingungen, da starker Wind den Schnee auf die Straße wehte. Der Lenker kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 33-jähriger Pkw-Lenker aus Bosnien, zuletzt in Lech wohnhaft, entgegen. Infolge kollidierten die PKWs frontal.Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Er wurde von der Feuerwehr über die Beifahrertüre geborgen. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos. Die Mitfahrer im Pkw des Deutschen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit Rettungsfahrzeugen ins Spital Feldkirch gebracht. Die L197 war für den Zeitraum der Erhebungen und Aufräumarbeiten bis 0.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es in der Nacht auf der Südautobahn (A2) Richtung Graz. Zwischen der Betriebsumkehr Breitenau und dem Knoten Seebenstein kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kastenwagen und einem Pkw. In weiterer Folge wurde ein drittes Fahrzeug involviert.Verletzt wurde entgegen der ersten Meldungen glücklicherweise niemand. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von der FF Neunkirchen Stadt in Zusammenarbeit mit der Asfinga geräumt. Nach rund einer Stunde konnte die Unfallstelle frei gegeben werden.Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau lenkte seinen Pkw gegen 19.30 Uhr auf der Plöckenpassstraße (B110) von Kötschach kommend in Richtung Oberdrauburg. Nachdem auf der Gailberghöhe in der Gemeinde Kötschach (Bezirk Hermagor) einen PKW überholt hatte, kam er aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern.Das Fahrzeug kam rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und in weiterer Folge gegen eine Leitschiene. Der Lenker wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus Hermagor in das Spital Lienz eingeliefert. Für die Berge- und Aufräumarbeiten standen 48 Mann im Einsatz.