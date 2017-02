Alpinunfall in Annaberg Eiskletterer (34) stürzte ab: Mit Notarztwagen ins Spital

Die beiden Steirer waren am "Mittleren Marbachfall" in der Gemeinde Malta unterwegs. Als der 30-Jährige eine Eisschraube setzen wollte, verlor er den Halt und stürzte vier Meter in die Tiefe.Sein Begleiter hielt den Sturz, der Verunfallte blieb kopfüber im Seil hängen. Dabei zog er sich einen Knöchelbruch zu und konnte sich nicht mehr selbstständig abseilen. Sein Begleiter verständigte via Mobiltelefon die Bergrettung.Die Besatzung eines Polizeihubschraubers, Bergretter und Alpinpolizisten bargen den Patienten mittels Seil, er wurde zur Gmünder Hütte geflogen. Dort holte ihn das Rote Kreuz Gmünd ab und brachte ihn in das Krankenhaus nach Spittal an der Drau, wo er stationär behandelt wird.