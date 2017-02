Eisläufer bei 9 Grad in Neusiedlersee eingebrochen

Polizei räumte Gelände Aktivisten blockierten Arbeiten am Murkraftwerk

Wer erkennt diese Damen? Dreiste Trickdiebinnen in Pelz stehlen 12 Luxus-Golduhren

Belastung bis Wochenende Pollensaison beginnt: Allergiker aufgepasst!

Wegen der großen Einbruchsgefahr konnte die Feuerwehr nicht direkt zu den Verunglückten vordringen. Die Einsatzkräfte befreiten die beiden schließlich mit Seilen und Rettungsringen aus ihrer misslichen Lage. Zu diesem Zeitpunkt, 25 Minuten nach dem Unglück, waren die Opfer bereits stark unterkühlt und mit den Kräften am Ende,Die Frau und ihr Begleiter wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landespolizeidirektion Burgenland warnt zu diesem Anlass: Wer bei Plusgraden am See spaziert, begibt sich auf dünnes Eis.