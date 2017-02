Die Landwehr-Kaserne in St. Michael. (Foto: Bundesheer)

Einer der beiden soll eine junge Frau in der steirischen Kaserne St. Michael, Heimat des Jägerbataillon 18, sexuell belästigt haben; in erster Linie durch anzüglich Bemerkungen aber auch durch eine körperliche Berührung.Dem Beschuldigten und einem weiterer Soldaten wird auch vorgeworfen, Lehrlinge gemobbt und beschimpft zu haben. Außerdem haben sie die Auszubildenden für private Arbeiten während der Dienstzeit benutzt, was laut dem Militärstrafgesetz verboten ist.Die beiden Verdächtigen wurden bei reduzierten Bezügen vom Dienst suspendiert während die Ermittlungen laufen. Ein Ergebnis wird nicht vor Ende April erwartet.