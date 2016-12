Während Kontrolle Jugendliche bedrohten Schaffner mit dem Umbringen

Gegen 23.15 Uhr brach der betrunkene 18-Jährige die Wohnungstür auf. Seine Ex-Freundin verständigte sofort die Polizei. Doch der Algerier ging sofort auf sie und ihre 18-jährige Freundin los. Er schlug seiner früheren Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht und ihre Freundin auf den Hinterkopf.Er randalierte außerdem und bedrohte die beiden Frauen mit zwei Messern. Der Tobende verletzte sich mit einem Küchenmesser an der Brust und mit einem Wasserglas am Kopf und an der rechten Hand.Beamte nahmen den Verdächtigen fest, er wurde im LKH Wagna behandelt. Er wird am Donnerstag einvernommen und nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.