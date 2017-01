Russe (30) verletzt Trister Blechsalat nach üblem Crash auf Triester Straße

Gegen 8.45 Uhr war der Lkw-Fahrer mittleren Alters am Autobahnzubringer Schwaz unterwegs, als er bei der Abfahrt Vomp/Stans plötzlich kollabierte. Das Schwerfahrzeug prallte gegen den Pkw einer Frau und kam dann an einer Leitschiene zum Stillstand.Der Lkw-Lenker - er dürfte ersten Informationen nach einen Herzinfarkt erlitten haben - wurde in die Klinik Innsbruck, die andere Unfallbeteiligte ins BKH Schwaz eingeliefert.