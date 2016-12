Überfall nach Mitternacht Brutaler Handyraub in der Brigittenau: Polizei fasst Trio

10.000 € Beute in Wr. Neustadt Schüsse bei Überfall auf Großmarkt

Täter festgenommen Räuber tritt Opfer gegen Kopf und stiehlt Packerl Tschick

Der 22-Jährige erstattete nach einer durchzechten Nacht bei der Polizei in Liezen Anzeige. Er beschrieb, wie ihm am Heimweg von der Disco vier Männer auflauerten. Er beschrieb ein gespenstisches Bild: Er ging um 2 Uhr morgens eine unbeleuchtete Gemeindestraße entlang, plötzlich stellten sich im zwei Unbekannte in den Weg. Einer sei ein Ausländer gewesen, einer ein Inländer. Sie verlangten Bargeld. Als er weggehen wollte, standen plötzlich zwei weitere Männer hinter ihm, so der 22-Jährige zur Polizei. Daraufhin gab das arme "Opfer" sein Geld und seine Bankomatkarte heraus.Zum Glück gaben sich die ermittelnden Polizeibeamten nicht mit der Aussage zufrieden. Zuerst wurde die Beschreibung der Bösewichte an die Medien geschickt, doch dann fühlten die Polizisten dem mutmaßlichen Opfer weiter auf den Zahn. Das hielt der 22-Jährige nicht durch. Er verstrickte sich in Widersprüche und bald wurde klar: Einen Überfall hatte es nie gegeben.Er gab schließlich zu, den Raub erfunden zu haben. Als die Polizisten ihn fragten, warum er das getan habe, antwortete das Möchtegern-Opfer, der Alkohol sei Schuld gewesen. Die Anzeige habe er nur erstattet, weil seine Lebensgefährtin und seine Eltern ihn dazu gedrängt hätten.Statt der vier unbekannten Männer wird nun der 22-jährige Partytiger angezeigt - wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und falscher Aussage.