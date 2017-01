Symbolbild (Foto: Fotolia)

Ein falscher Sanitäter, der sich bei einem Busunfall in St. Lorenz als Mitglied einer Einsatzorganisation ausgegeben hat, sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung. Der Betrüger wurde geschnappt, die Causa ist damit aber nicht vom Tisch. Der Bundesverband Rettungsdienst forderte eine organisationsübergreifende Registrierung von Sanitätern.

Als der Mann am vergangenen Mittwoch am Unfallort auftauchte, kannten ihn weder die "Kollegen" vom Roten Kreuz in Salzburg, noch jene aus Salzburg. Zwar verriet sich der falsche Sanitäter in einem TV-Interview selbst, dennoch fordert der Bundesverband Rettungsdienst Konsequenzen.



Hauptkritikpunkt ist, dass Sanitäter in Österreich nicht einheitlich erfasst, sondern nur bei ihren konkreten Organisationen werden. "Derzeit weiß niemand, wie viele freiwillige und hauptberufliche Sanitäterinnen und

Sanitäter mit welchem Ausbildungsstand es in Österreich gibt", sagt Ferdinand Ellinger, Präsident des Bundesverbands.



Vorteile einer umfassenden Registrierung

Die Interessensvertretung schlägt vor, Qualifikation und Berechtigungsdauer in einer einheitlichen Datenbank zu erfassen, die Informationen sollen einfach abrufbar sein. Vorfälle mit falschen Sanitätern könnten vermieden und Wechsel zu anderen Ortsstellen oder Organisationen erleichtert werden. Auch für ehemalige Zivildiener, Ehrenamtliche oder Hauptberufliche mit aufrechter Berechtigung, die derzeit keiner Organisation angehören, wäre ein Wiedereinstieg wesentlich einfacher.



Ein vom Nationalrat im Jahr 2016 beschlossenes und ab 2018 umzusetzendes Gesetz sieht vor, dass ein Register für nicht-ärztliche Gesundheitsberufe eingeführt wird. Der Bundesverband Rettungsdienst bemängelt, dass Sanitäter darin nicht berücksichtigt sind. Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass die laut Sanitätergesetz (SanG §24) auszustellenden Ausweise oft nicht in der erforderlichen Form ausgestellt werden.