Das erste Mal wurde die Salzburger Polizei auf den jungen Afghanen aufmerksam als er am Samstagabend einen 26-jährigen Somalier nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht schlug. Er verletzte den Mann leicht und wollte flüchten. Doch Passanten hielten den Teenager fest, bis die Polizei kam. Die Beamten nahmen seine Daten auf und ließen ihn anschließend laufen.Doch schon um 3 Uhr morgens kam es zum nächsten Einsatz. Der 17-Jährige schlug wieder zu, wieder ins Gesicht. Opfer war diesmal ein 51-jähriger Nachtportier. Dieser rief wieder die Beamten, die ihn kurz danach anhielten, den Fall aufnahmen und ihn gehen ließen.Am Morgen verfolgte er dann eine 18-Jährige vom Bahnhof in Salzburg-Süd bis zu ihrem Zuhause. Die Schülerin wohnt noch bei ihren Eltern. Sie weckte sofort ihren Vater auf und berichtete, dass der Mann noch immer vor dem Haus sei. Der Vater des Mädchens warf den 17-Jährigen vom Grundstück. Dieser "rächte" sich, indem er begann, sich vor dem Haus selbst zu befriedigen. Der Vater rief die Polizei, doch der Sex-Unhold suchte das Weite.Er dürfte wieder zurück zum Bahnhof gegangen sein, denn dort erwischte ihn die Polizei kurz später wieder. Der 17-Jährige verletzte einem Polizisten an der Nase, weil er ihm einen Kopfstoß versetzte. Daraufhin klickten endgültig die Handschellen, doch der 17-Jährige wurde nicht klüger. Bei der Einvernahme ging er auf den Dolmetscher los. Die Befragung musste abgebrochen werden.Ein Alkoholtest ergab, dass der Jugendliche nüchtern war. Er wird wegen mehrerer Vergehen angezeigt und sitzt in der Justizanstalt Puch-Urstein.