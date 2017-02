Feinstaub-Belastung: Jahresgrenzwert schon jetzt überschritten!

Heuer herrscht dicke Luft in Österreich. "Österreichs Bevölkerung ist einer viel höheren Schadstoffbelastung ausgesetzt als im Vorjahr“, weist Expertin Ulla Rasmussen auf die Ergebnisse der Feinstaub-Messstellen der Bundesländer hin. Die aktuelle Studie des Verkehrsclubs zeigt, dass bei 94 von 121 Messstellen heuer bereits an mehr Tagen der Grenzwert überschritten wurde als im gesamten Vorjahr. Und in Graz wurde überhaupt bereits der Jahresgrenzwert überschritten: An 30 Tagen war die Feinstaubbelastung heuer zu hoch, erlaubt sind maximal 25 Tage mit zu hoher Feinstaubbelastung.Gegenüber dem Vorjahr hat sich vor allem in Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und im Burgenland die Luftqualität verschlechtert, macht der VCÖ aufmerksam. So war in Linz bereits an 20 Tagen zu viel Feinstaub in der Luft, im gesamten Vorjahr gab es neun Überschreitungen. In der Stadt Salzburg wurde bereits an 19 Tagen der Grenzwert überschritten, im Vorjahr nur an vier Tagen. In Niederösterreich und Wien weisen zahlreiche Messstellen mehr als dreimal so viele Überschreitungen auf wie im gesamten Jahr 2016 und im burgenländischen Kittsee war heuer bereits an 25 Tagen zu viel Feinstaub in der Luft (14 Tage im Gesamtjahr 2016).Hauptverursacher von Feinstaub sind Verkehr, Industrie und Hausbrand. Da Luft keine Grenzen hat, wird auch Feinstaub aus anderen Ländern nach Österreich verfrachtet. Für die Gesundheit sind besonders die Kleinstpartikel – der Ultrafeinstaub – eine Gefahr. Während grobkörniger Feinstaub in den oberen Atemwegen "hängen“ bleibt, gelangen Kleinstpartikel bis in die Lungenbläschen und den Blutkreislauf und können zu schweren Lungenschäden sowie Herzerkrankungen führen.Bei den kleinsten Feinstaub-Partikeln spielen lokale Verursacher die Hauptrolle. Messungen in Wien im Winter des Vorjahres haben an verkehrsfernen Orten eine Ultra-Feinstaub Belastung von rund 4.000 Partikeln pro Kubikzentimeter Luft ergeben. Die höchste fünfminütige Durchschnittsbelastung am stark befahrenen Gürtel war mit rund 114.000 Partikeln fast 30 Mal so hoch, schlägt der VCÖ Alarm. Die höchste Belastung wurde im Autoinneren mit bis zu 230.000 Partikeln gemessen."Die bestehenden Feinstaub-Grenzwerte sind ein politischer Kompromiss. Gesundheitsschädlich sind die Partikel auch unterhalb des Grenzwertes“, so Rasmussen: Diesel-Ruß ist nämlich seit dem Jahr 2012 von der WHO als krebserregend eingestuft. Jedes Mikrogramm davon ist schädlich. Zudem bräuchte es bei Feinstaub auch einen Grenzwert für die Anzahl der Partikel, derzeit wird nur das Gewicht gemessen. Tausende Kleinstpartikel können gleich viel wiegen wie ein einziges großes Feinstaubkorn, sind aber um ein Vielfaches gesundheitsschädlicher.