Durch die Hitze barst die Fensterscheibe des Kinderzimmers, in dem die beiden kleinen Mädchen (1, 3 Jahre) schliefen (Foto: Zoom Tirol)

Die junge Familie stellte heiße Asche auf den Balkon und ging schlafen. In der Nacht entzündete sich die Holzfassade

Schwere Löschaktion Jagdhütte geriet auf der Alpe Gschwend in Vollbrand

Ofen war Auslöser Gartenhausbrand beendete Party von Jugendlichen

Gebäude brannte vollständig ab Kirschkernkissen setzte Haus in Brand

Aus Gondel geworfen Zehnjähriger sorgte mit Böller für Waldbrand

Vor dem Schlafengehen entsorgten die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Wiesing auf dem Balkon Asche. Anstatt wie erwünscht auszukühlen, entzündete die heiße Glut die Holzfassade des Hauses. Die Flammen fraßen sich die Hausmauer entlang nach oben und erreichten nach dem 2. Obergeschoß den Dachstuhl.Durch die Hitze barst ausgerechnet die Fensterscheibe des Kinderzimmers, wo die beiden kleinen Töchter schliefen. Der Rauch zog durch den Raum und breitete sich in der gesamten Wohnung aus. In der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes sechs Personen.Eine 23-jährige Frau, ein 26-jähriger Mann und zwei kleine Mädchen, erst ein und drei Jahre alt, erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie wurden nach Schwaz ins Spital gebracht.Die Feuerwehr Wiesing konnte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle bringen, mussten jedoch die Fassade und den Dachstuhl teilweise zerlegen, um die Glutnester ablöschen zu können.