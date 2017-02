Nachdem in einem brennenden Haus eine Frauenleiche voller Messerstiche gefunden und ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, gestand der Mann, dass es wegen eines missglückten Drogendeals zu einem Streit gekommen war. Eine Obduktion der Leiche hatte nun schauriges ergeben: Die Frau war zunächst erwürgt worden, danach stach der Täter mehrmals mit einem Messer auf ihre Leiche an.

Kurz vor 17 Uhr war am Montag die Feuerwehr zu einem Brand in der Arlbergstraße gerufen worden. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine 65-jährige Schwerverletzte, die zahlreiche Stichwunden aufwies. Zwei Stunden später wurde ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Bregenz festgenommen - es besteht der Verdacht, dass er das Feuer gelegt hat, um Spuren zu verwischen.Der polizeibekannte Verdächtige ist laut Polizei geständig. Er gab an, dass ein Suchtgift-Deal mit dem ebenfalls polizeibekannten Opfer aus dem Ruder gelaufen sei. Am Montagmorgen habe er Drogen bei der 65-Jährigen gekauft, die er tagsüber konsumierte. Am späten Nachmittag kam er wegen Drogennachschub zur Adresse zurück. Es kam zu einem Streit, der Verdächtige soll von "Notwehr" gesprochen haben. Das Feuer will er nicht gelegt haben.