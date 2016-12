(Foto: Feuerwehr Wies)

Seit dem Stefanitag war die Katze abgängig, die Besitzer in Wies (Steiermark) suchten vergeblich nach ihrem Liebling. Einige Tage später hörten sie ein Miauen aus der Regenwasserkanalisation, sie konnten die Mietze aber nicht genau lokalisieren.Die Feuerwehr wurde alarmiert, aber auch die Kameraden konnten die Samtpfote nicht finden. Schließlich wurde eine Kamerasonde in den Kanal geleitet. Rund 40 Meter vom Rohranfang saß die Katze, vor lauter Angst verkroch sie sich aber immer tiefer in den Kanal.Am nächsten Tag fassten die Besitzer und die Feuerwehrmänner den Entschluss die Katze mithilfe von Wasser herauszuspülen. Etwa 700 Liter Wasser wurden in das Kanalsystem gepumpt und die Mietze flutschte aus dem Rohr.Nass und geschwächt wurde die Katze ihren Besitzern übergeben.