Liste von gemeinnützigen Tätigkeiten Flüchtlinge sollen bald (auch) Kröten helfen

Für 5 Euro die Stunde Asylwerber dürfen jetzt mehr arbeiten

Rückenwind für Kern Arbeit für Asylwerber: Gewerkschaft dafür

Am Donnerstag teilte eine Mitarbeiterin der Innsbrucker Grünen den Aufruf auf ihrer Facebook-Seite. Dazu stellte sie ein Foto des jungen Mannes, das ihn bei der Arbeit zeigt. In unglaublicher filigraner Feinarbeit hat er aus einem Stück Holz die Statue einer nackten Frau samt wunderschöner Ornamente herausgearbeitet.In Syrien fertigte er auch Kirchentüren an. Trotz seines Talentes wurde er bei der Suche nach Arbeit bislang allerdings nicht fündig. Mit dem positiven Asylbescheid und der damit verbundenen Erlaubnis zu Arbeiten soll sich das nun rasch ändern.Wer kann helfen? Infos bitte an online@heute.at