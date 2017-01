In der Innsbrucker Defreggerstrasse brach am Samstagvormittag ein Brand aus. (Foto: zeitungsfoto.at)

Die Feuerwehr wurde gegen 11.15 Uhr am Samstagvormittag in die Defereggerstraße in Innsbruck gerufen. Der erste Stock eines Studentenheims stand in Vollbrand. Aus dem hölzernen Balkon im Innenhof schossen meterhohe Flammen, die sich bis aufs Dach hinaus ausbreiteten.Mehrere Personen wuren aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Vordringen in den ersten Stock jedoch auch eine tote Person. Im Stiegenhaus stießen sie auf einen Schwerverletzten, der von der Rettung ins Spital gebracht wurde.Knapp eine Stunde später hatten die Florianis den Brand unter Kontrolle. Nun müssen Brandermittler des Landeskriminalamts die Brandursache ermitteln. Bewohnbar ist das Studentenheim, das von der Studentenverbindung Sängerschaft Skalden betrieben wird, vorerst nicht.