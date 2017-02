Sie ließen sich Uhren aus Gold zeigen.... (Foto: Landespolizeidirektion Salzburg)

Wer erkennt diese Trickdiebinnen? Sie ließen sich Uhren aus Gold zeigen.... (Foto: Landespolizeidirektion Salzburg)

Zwei unbekannte Frauen betraten am 13. Februar 2017, gegen 14.15 Uhr, in Salzburg Lehen ein Schmuckgeschäft. Die beiden Frauen ließen sich vom Verkäufer ein Tableau mit zwölf Armbändern aus Gold zeigen. In der Zwischenzeit betrat eine Stammkundin das Geschäft und der Verkäufer bediente die Dame. Dann schlugen die Trickdiebinnen beiden zu!

In einem unbeobachteten Moment verstaute eine der zwei Unbekannten das Tableau samt den Schmuckstücken in einer Tasche. Die Trickdiebinnen erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernten sich alle beide in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.



Die Frauen werden wie folgt beschrieben

Frau 1

ca. 35 bis 45 Jahre alt, südländischer Hauttyp, gefärbte Haare gelb/braun,

Haarlänge unbekannt/verdeckt durch Kopfbedeckung, normale Statur, ca. 170cm groß,

Sprache: gebrochenes Deutsch, sowie unbekannte Sprache (mit zweiter Person).

Frau 2

ca. 30 bis 40 Jahre alt, südländischer Hauttyp, trug eine Brille normale Statur, ca. 170 cm groß, Sprache: unbekannte Sprache.



Es besteht der dringende Tatverdacht, dass es sich bei den beiden Frauen um Serientäterinnen handelt. Sie könnten bereits im Jahr 2014 im Bundesland Salzburg und in Bayern mit demselben Modus Operandi einen Schaden von mindestens 300.000 Eujro verursacht haben.



Hinweise werden an die Landespolizeidirektion Salzburg erbeten unter der Telefonnummer Tel: +43 (0) 59133 50 1133