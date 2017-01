Nach Unfall am Mondsee Polizei sucht nach falschem Notfall-Sanitäter

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 75-Jährigen meterweit in den angrenzenden Straßengraben katapultiert, prallte dort rückwärts in eine Baumgruppe und kam zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden.Der Eingeklemmte, seine 78-jährige Schwester, die sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte sowie der unfallverursachende Lenker und seine fünfjährige Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Spital Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Wildbichler Bundesstraße musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.