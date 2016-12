Kevin Piticev und Sheyda Kharrazi moderieren am Heiligen Abend. (Foto: Denise Auer)

Kurt Forchler: Mit . 83 musste er das Gehen neu lernen. (Foto: Denise Auer)

Stefania S. (Foto: Denise Auer)

AUA-Besatzung (Foto: Austrian Airlines)

Spenden sammeln, Eisstock schießen Heiliger Abend: Wie Politiker feiern, was aufgetischt wird

"Heute" fragte nach So warten die Promis aufs Christkind...

Wegen Doppelmordes verbüßt Kristijan H. (37) 20 Jahre Haft in Suben (OÖ). „Nicht mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn Elias feiern zu können, ist hart.“ Der Handgranaten-Täter schickt seinem Buben per Post ein Geschenk. "Er bekommt Playmobil." Der Familienvater kocht morgen mit Kollegen auf: "Ich bin für 30 Portionen Tiramisu zuständig."Sheyda Kharrazi (34) und Kevin Piticev (24) rocken für uns Weihnachten! Nachdem Österreich seine Geschenke ausgepackt hat, legt Kharrazi ab 20 Uhr auf Ö3 mit der "Christmas Party" los. "Ich feiere davor mit meinem Freund und freue mich, unsere Hörer mit cooler Musik zu beschenken." Ab Mitternacht spielt’s – im Radio – dann "Kevin allein zu Haus". Da gibt nämlich Kevin Piticev mit passendem T-Shirt ("Das wechsle ich bis zum Stefanitag nicht") an den Turntables Gas. Gestärkt von Mamas Truthahn erfüllt er Musikwünsche der Hörer. Und wartet selbst sehnsüchtig auf "seinen" X-Mas-Hit. "All I want for Christmas is Mariah Carey", lacht Kevin.Zehn Meter abgestürzt, 140 Tage im Meidlinger Unfallkrankenhaus gelegen, fünf Mal operiert – doch Weihnachten verbringt Kurt Forchler (83) mit seiner Familie zu Hause. "Ich hatte Brüche beider Beine, des Beckens, der Wirbelsäule und der Ferse. Aber mein Ziel ist, irgendwann wieder zu klettern."Die stillste Nacht des Jahres ist für viele auch die einsamste: "So viele Kunden wie am Heiligen Abend habe ich sonst nie", sagt Stefania S. Sie ist am Samstag im Wiener Laufhaus Rachel auch eine Seelentrösterin und rechnet mit einer Bescherung von 2.000 €.Näher ist dem Christkind wohl niemand auf den Fersen: Bei der AUA sind am Heiligen Abend über 400 Crewmitglieder in aller Welt unterwegs, um die Weihnachtsreisenden in 10.000 Metern Höhe wie gewohnt zu versorgen. Nach der Landung stößt die Besatzung dann bei einem gemeinsamen Dinner an – mit Zipfelmütze.