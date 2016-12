Gegen Kleintransporter geschleudert Skoda prallte gegen Wand im Roppener Tunnel

Der 34-jährige Lenker des Unfallautos war auf der B 168 in Richtung Mittersill unterwegs. Er dürfte den 82-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Fahrbahn überquerte, in der Finsternis nicht gesehen haben.Als er ins Scheinwerferlicht trat, war es schon zu spät. Eine Frontalkollision ließ sich nicht mehr verhindern. Der Pensionist starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Lenker des Pkws war nicht alkoholisiert.