Noch ist unklar, wieso es gegen 4.30 Uhr morgens zu dem Brand kam. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen."Zwei Gäste wurden vom Feuer überrascht, konnten sich jedoch in letzter Sekunde selbst retten. Sie wurden von Nachbarn und durch den Lärm des Feuers rechtzeitig gewarnt und konnten sich so noch aus dem Gebäude retten. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht", erzählt Einsatzleiter Dieter Pilat.Auch eine an das Gebäude angebaute Garage und ein darin geparktes Auto wurden von den Flammen zerstört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 Euro