Räuber auf der Flucht Schüsse in Wettbüro: Doppel-Fahndung nach Überfall

Bereits am 28. November gegen 10.45 Uhr entwendete ein Dieb in einem Supermarkt in Feldbach aus der Umhängetasche einer Pensionistin (67) die Geldbörse und damit auch das Bargeld der Frau, ihre beiden Bankomatkarten und Dokumente.Ein Mann hob daraufhin Geld in der Höhe von 1500 Euro von einem Bankomaten in Studenzen ab. Dabei wurde der Verdächtige von einer Überwachungskamera gefilmt.Auch das Fahrzeug des Verdächtigen ist auf den Fotos zu sehen. Es handelt sich um einen grauen oder silbernen Mercedes Benz Vito mit einer auffälligen, dunkel lackierten Motorhaube. Das Fahrzeug hatte zudem dunkle Seitenscheiben und einen Frontschutzbügel.Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/6120.