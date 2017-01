Diese beiden Männer sollen an sexuellen Übergriffe in Innsbruck beteiligt gewesen sein (Foto: LPD Tirol/heute.at-Montage)

Polizei sucht weitere Opfer "Grapsch-Bademeister" wurde fristlos gefeuert

Die Polizei zeigte Fotos von der Innsbrucker Silvesterfeier, wo es zu den sexuellen Übergriffen kam (Foto: Zoom Tirol)

Bei den beiden letzten mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 19-jährigen Syrer (rechts) und einen 30-jährigen Iraker (links am Foto). Beide gingen selbstständig zur Polizei. Sie gaben an, zwar am Marktplatz gewesen zu sein, aber niemanden sexuell belästigt zu haben.Im Gegensatz zu den sechs jungen Afghanen, die bereits ausgeforscht waren, dürften die beiden letzten Verdächtigen nicht miteinander auf der Feier gewesen sein.Trotz ihrer Beteuerungen wurden die beiden Männer auf freiem Fuß angezeigt.