Gegen 19 Uhr war die 20-Jährige in der Burggasse in Graz unterwegs. Ein Mann packte sie von hinten, hielt ihr den Mund zu und drückte die Frau an sich. Dann griff der Unbekannte der Steirerin an die Brust und zwischen die Beine. Mit aller Kraft wehrte sich die Frau gegen den Täter, schließlich konnte sie sich losreißen. Der Unhold flüchtete. Weil es so dunkel war, konnte die Grazerin keine genaue Personenbeschreibung abgeben. Es ist ihr nur aufgefallen, dass der Mann dunkle blaugraue Woll- oder Stoffhandschuhe getragen hatte.