Zugunglück in Spittal an der Drau (Foto: Google Maps)

Zugunglück in Spittal an der Drau (Foto: Google Maps)

Platzmangel zu Weihnachten Volle Züge lassen Kunden entgleisen

Rettungsbilanz in NÖ 2.000 Notfalleinsätze zu Weihnachten

Ausfall der Telefonanlage 24.12.: Bub musste stundenlang auf Arzt warten

Der aus 20 Waggons und zwei Triebwägen bestehende Zug fuhr mit etwa 60 Stundenkilometern auf dem Gleis Zwei von Osten kommend in Richtung Bahnhof Spittal-Millstättersee. Kurz vor der Station, im Bereich der Bahnunterführung Ortenburger Straße, entgleiste er im Bereich einer Weiche aus unbekannter Ursache. Ein technischer Defekt werde vermutet, teilte die Polizei am Morgen mit.Der zweite Waggon sprang aus den Gleisanlagen und fuhr anschließend annähernd 150 Meter neben den Gleisanlagen. Fünf bis sechs weitere entgleisten ebenfalls - es stürzte jedoch kein Waggon um. Die Triebwägen blieben in der Spur und es wurden keine Personen verletzt.