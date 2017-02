Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Klare Forderung Aus für Kuschelzellen: Christian Lausch dafür

Ende des "Kuschelvollzugs" Justizwache: Gewerkschaft will ausländische Häftlinge fesseln

Hilfe von Volksanwältin Folter im Häf’n: Peiniger entschuldigt sich bei Opfer

Marokkaner vor Gericht Wut-Häftling zerlegt 3 Zellen und verprügelt Insassen

Der 35-Jährige saß wegen Vermögensdelikten und Dokumentenfälschung im Gefängnis und hätte noch etwa zwei Jahre abbüßen müssen, erklärte Oberstleutnant Harald Streicher, Pressesprecher der Justizanstalt Klagenfurt, im Gespräch mit "heute.at".Der in der Küche des Gefängnisses arbeitende Mann hatte aufgrund seiner Tätigkeit Zugang zum Müll. Er versteckte sich auf dem Müllwagen und gelangte so in Freiheit. Die Flucht dürfte sich gegen 10.20 Uhr ereignet haben.Die Polizei sucht nach dem Serben, bislang ist die Fahndung negativ verlaufen. In seiner Haftzeit sei er unauffällig gewesen, sagte Streicher, es bestehe kein erhöhtes Sicherheitsrisiko.Alexander Jaros