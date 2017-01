Fünf Stunden gesperrt Alko-Lenker blockierte mit seinem Lkw gesamte Straße

Die Tat geschah gegen 19 Uhr in der Burggasse. Der Täter schlich sich von hinten an sein Opfer heran. Mit blaugrauen Woll- oder Stoffhandschuhen an den Händen hielt er der Frau zuerst den Mund zu und drückte sie zu sich.Mit der zweiten Hand griff er der Frau an die Brust und in den Intimbereich. Als die Frau ihn wegstoßen konnte, flüchtete der unbekannte Täter. Da er von hinten kam, kann sie keine Täterbeschreibung abgeben.Das Opfer ist körperlich unversehrt.