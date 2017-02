Brutalos im Rausch Gewaltnacht in Wien: Prügel und Attacke auf Polizisten

Die 31-Jährige hatte am Montagnachmittag versucht, in einem Lebensmittelgeschäft eine Flasche Eierlikör und eine Dose Bier zu stehlen. Die Verkäufer bemerkten das und riefen die Polizei. Als die Verdächtige von zwei Streifenpolizisten zum Wagen begleitet wurde, zuckte sie aus, beschimpfte die Beamten und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen sie.Dabei kratzte die Frau, die an Hepatitis C erkrankt ist, einen 28-jährigen Beamten an der Hand und biss anschließend sogar noch in die Wunde. Der 31-Jährigen wurden daraufhin Hand- und Fußfesseln angelegt. Sie wurde festgenommen und zunächst in die Christian-Doppler-Klinik gebracht, bevor die Staatsanwaltschaft die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg anordnete.Die Salzburgerin wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung, schwerer Körperverletzung, vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und versuchten Diebstahls angezeigt.