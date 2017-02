Diese Fotos von dem Hitler-Doppelänger tauchten auf. (Foto: LR)

Eine Anzeige hat es damals laut Magazin " VICE " nicht gegeben. Doch jetzt ermittelt der Verfassungsschutz wegen Wiederbetätigung, nachdem der Mann als Hitler gestylt zuletzt gleich mehrmals in dessen Geburtsstadt Braunau gesichtet wurde - heute.at berichtete Laut Polizei soll er erst kürzlich aus der Steiermark nach Braunau (Oberösterreich) gezogen sein. Bisher kam er mit dem Gesetz nicht in Konflikt.Der Verdächtige posierte mehrmals vor Hitlers Geburtshaus für Fotos und schmökerte in Buchhandlungen Nazi-Literatur. In seinem Stammcafé nennt er sich "Harald Hitler", bestellt explizit "ein österreichisches Mineralwasser". Der Doppelgänger soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein.Haben Sie den Mann auch gesehen? Dann schicken Sie Ihre Fotos oder Ihren Bericht an online@heute.at