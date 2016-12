Beim Überqueren der Fahrbahn Fußgänger bei Frontal-Crash im Pinzgau getötet

Gegen Kleintransporter geschleudert Skoda prallte gegen Wand im Roppener Tunnel

Handbremse zu locker Lenker von eigenem Lkw schwer verletzt

Der Mann war gegen 3.00 Uhr Früh mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Pkw durchstieß einen Holzzaun, stürzte etwa vier Meter eine Böschung hinab und landete auf dem Dach liegend in einem Bach.Das Wasser war an der Stelle etwa einen halben Meter tief, der Mann konnte sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehr stieg mit Leitern zu dem Verletzten hinab und retteten den Mann über den Kofferraum des Autos.Erst am Donnerstag war in Breitenbach im Bezirk Voitsberg ein Weststeirer mit seinem Auto in ein Bachbett gestürzt. Der 29-Jährige war betrunken und ohne Führerschein unterwegs.