Am 30. Jänner alarmierte ein Bewohner (33) des Anwesens die Feuerwehr, weil ein Nebengebäude in Flammen stand. Die Florianis löschten den Brand. Nach dem Einsatz wurden das Landeskriminalamt, Bezirksbrandermittler und ein Sachverständiger beauftragt, nach der Brandursache zu suchen.Die Beamten stießen in den folgenden Tagen auf stark verweste Tierkadaver. Mehrere Katzen, Hasen und ein Meerschweinchen lagen in einem verriegelten Hasenstall.Daraufhin führten zwei Amtstierärzte eine Begehung des Grundstücks durch. Die sterblichen Überreste von insgesamt 27 Tieren wurden entdeckt. Neben Katzen, Hasen und Meerschweinchen handelte es sich auch um Hühner, zwei Ziegen, und ein Kalb.Beamte führten außerdem eine Hausdurchsuchung durch. Polizisten entdeckten auch fünf nicht genehmigte Schusswaffen. In den Räumlichkeiten lagen außerdem Gegenstände aus der Nazi-Zeit herum. Dabei handelte es sich um Hitler-Bilder, ein Messer der Hitlerjugend, eine Büste, Abzeichen und ein Buch.Gegen das Besitzerehepaar und die beiden Söhne, die auf dem Bauernhof leben, wird ermittelt. Als Brandursache kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde, ist noch nicht ungeklärt.