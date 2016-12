Laut Medien Sissy Böhm nach Entführung im Koma

Im Lauf des Samstags entscheidet der zuständige Richter somit noch vor Weihnachten über den Antrag, erklärte der Sprecher der so Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige wurde inzwischen in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.Zwei der drei Frauen befanden sich am Freitag nach wie vor in stationärer Behandlung in der Klinik. Sie konnten noch nicht befragt werden. Dies werde wahrscheinlich erst nach den Weihnachtsfeiertagen möglich sein. Die Auswertung der DNA-Spuren, die in den Fluchtfahrzeugen gefunden worden waren, werde noch ein bis zwei Wochen dauern.Aufgrund des ähnlichen Tathergangs und der massiven Gewaltanwendung könnten die drei Fälle zusammenhängen. Eine eindeutige Identifizierung des Festgenommenen sei auch durch aufgenommene Fotos des Täters vorerst nicht möglich.