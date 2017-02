Warum Polizei hilflos ist Jäger schießt trächtige Wildsau: Tote Frischlinge im Schnee

Experten kritisieren schon lange, dass es nach dem 21. Dezember, der Wintersonnenwende, noch Jagden auf Säugetiermütter geben darf, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass diese schwanger sind.Erst kürzlich hatte der Verein Gegen Tierfabriken (VGT) von so einem Fall berichtet, bei dem nach einer Treibjagd auf Wildschweine in einem Wald nordöstlich von Luising, im Jagdrevier eines österreichischen Pächters, 11 noch lebende Frischlinge aus einer erschossenen Wildschweinmutter geschnitten worden sind. Nun gab es einen ähnlichen Fall mit einer Hirschkuh. Unmittelbar nach einer Jagd in diesem Wald fiel Tierschützern eine Gruppe Raben auf, die sich offenbar für etwas interessierten. Dieses Etwas stellte sich als Innereien einer Hirschkuh heraus. Und mitten drunter ein fast fertiges Hirschbaby.VGT-Obmann Martin Balluch: „Es erschüttert, wie respektlos und unachtsam seitens der Jagd mit Tieren umgegangen wird. Die Liste der Missstände ist leider sehr lange. Ein Jagdverbot ab dem 21. Dezember sollte angedacht werden, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern!“