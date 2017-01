(Foto: LPD Vorarlberg)

Ein Tourengeher schlug am Montagvormittag Alarm. Er beobachte wie eine Jagdhütte auf der Alpe Gschwend in in Flammen aufging. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Wegen des steilen Geländes und der Schneelage konnten die Löschfahrzeuge nicht zufahren, ein Hubschrauber wurde gerufen, um den Brand zu löschen.Doch viele konnten die Einsatzkräfte nicht mehr retten, die Hütte brannte komplett nieder. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach ersten Ermittlungen, soll der Ofen das Feuer ausgelöst haben. Der Besitzer der Hütte soll sich kurze Zeit vor dem Brand, in dem Objekt aufgehalten haben.