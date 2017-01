Brandstiftung in Korneuburg Feuerteufel fackelt Spielplätze ab – 500 Euro für Hinweise

Die Jugendbande soll zwischen 22. Oktober und 28. November in Frauenkirchen zugeschlagen haben. Ein Brand am Bahnhof, zwei Brandstiftungen in der WC-Anlage des Friedhofs und ein Feuer auf der Toilette der Basilika sollen auf das Konto derselben Chaoten gehen.Bei den Verdächtigen handelt es sich um 13 bis 18 Jahre alte Burschen aus Wien, Hainburg und Eisenstadt. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der finanziell entstandene Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen.28.11.2016: Brand in einer öffentlichen WC-Anlage am Friedhof28.11.2016: Zwei Brände in öffentlicher WC-Anlage am Kirchenplatz22.10.2016: Mülltonnenbrand am Bahnhof Frauenkirchen