Der "Swisspass" ist nicht nur ein Zugticket. Auch Skitickets können auf die Karte geladen werden. Viele Bergbahnen akzeptierten die rote Karte bei unseren Schweizer Nachbarn nicht, die Bergbahnen Flumserberg jedoch sagten Ja. Eine Entscheidung, die man derzeit wohl hinterfragt, denn die Karte hält der Kälte nicht stand. Davon geht Heinrich Michel, CEO der Bergbahnen Flumserberg auf "20 Minuten" aus.Er glaube, dass die tiefen Temperaturen der Grund dafür gewesen seien, da es an den besagten Tagen extrem kalt gewesen sei und es weder vorher noch nachher ähnliche Probleme gegeben habe. Die Gäste wurden gebeten, statt des Swisspass die Chipkarte der Bergbahnen zu benutzen, schrieb der "Blick".Bei der SBB glaubt man nicht daran, dass die Kälte für die kaputten Karten verantwortlich ist. Sprecher Reto Schärli sagte zu "20 Minuten": "Die SBB und der Hersteller der Karten gehen davon aus, dass sich das Material abgenutzt hat. Wenn man diese Karte tagtäglich im Portemonnaie herumträgt, kann sie sich verbiegen."Dies könne auch zu einem Bruch führen. Weiter sei es möglich, dass die Karte bei einem Sturz kaputt gegangen ist. Die Karten ähneln jene, die in Österreich als Jahres- oder Klubkarten diverser Anbieter aus Hartplastik zu kriegen sind.Österreichs Skigebiete beruhigen auf "heute.at"-Nachfrage jedenfalls: "In der Praxis gab es bei uns noch nie solche Probleme". Unsere Skigebiete verwenden keine Pässe aus Hartplastik, sondern zumeist das sogenannte "Skidata"-System. "Wir haben keine so sensible Technik in Anwendung", sagte Erik Wolf vom Fachverband der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich.