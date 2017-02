Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Wie Skischulbetreiber Wolfgang Krainer aus Bad Kleinkirchheim gegenüber "orf.at" sagte, erwarten sich die Urlauber aus nicht deutschsprachigen Ländern, dass sie in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. In der Hauptsaison beschäftigt Krainer nach eigenen Angaben 150 Skilehrer, die Hälfte von ihnen kommt aus anderen EU-Ländern und nicht aus Österreich.Es fehlt der Nachwuchs hierzulande: Österreichische Skilehrer würden zu wenig Sprachen beherrschen. Nur mit Englisch stoße man angesichts der internationalen Gäste bald an seine Grenzen, so Krainer.