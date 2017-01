Versuchte 42-Jährige zu entführen Ehefrau mit Elektroschocker malträtiert

Ausgangspunkt war ein Blechschaden bei einem Auto: Der 30-Jährige zeigte den 22-Jährigen deswegen bei der Polizei an. Am Messeparkplatz in St. Ruprecht artete die Meinungsverschiedenheit dann aus. Gegen 20 Uhr griff sich der 22-Jährige einen Stein und schlug mehrfach auf den Kopf des 30-Jährigen ein. Er versuchte die Attacken abzuwehren, wurde trotzdem öfter getroffen und verletzt.Dann flüchtete der 22-Jährige, nach umfangreichen Erhebungen und einer örtlichen Fahndung konnte der Mann geschnappt werden. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.