Killer von Lucile (20): DNA-Spur bringt Durchbruch

Parallele zu Fall in Deutschland Mordfall Lucile K.: Neue Spur zu ihrem Killer

Studentin 2014 erschlagen Eisenstangen-Mord: Polizei prüft Verbindung zu Fall Lucile

Anfang November hatte ein Unbekannter eine Joggerin im deutschen Freiburg getötet. Die 27-Jährige wurde vergewaltigt, mit einer Stange erschlagen. Gleiches Muster wie im Fall Lucile. Jetzt beweisen auch DNA-Spuren eine Verbindung.Es sei der "große Durchbruch", sagte der Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes, Walter Pupp, zur APA. Derzeit stelle man den Kollegen in Deutschland noch andere Daten zur Verfügung.Die an den Tatorten gefundenen DNA-Fragmente sind zwar von schlechter Qualität. Es gebe aber keinen vernünftigen Zweifel, so der zuständige Staatsanwalt in Deutschland, dass sie nicht von der selben Person stammen. Der Täter dürfte eine Person mit einer "schweren psychischen Störung" sein.