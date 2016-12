Kindergarten feiert "frohes Winterfest"

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ein liebevoll gefertigter Stern verbreitet keinen Weihnachtsfrieden: Weil die Karte aus dem Kindergarten ein frohes "Winterfest" statt "Weihnachtsfest" wünscht, findet "Heute"-Leserin Rebecca W.: Das Maß ist voll. "Wie weit wird es noch gehen, wenn man vom Kindergarten der Tochter eine Karte bekommt, wo drauf steht 'frohes Winterfest' - wo wir in Österreich das traditionelle Weihnachten feiern."Im "bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan" für Österreichs Kindergärten werden unterschiedliche religiöse Traditionen in der Gruppe als Basis für "eine interessierte Auseinandersetzung" und "respektvolles Miteinander" genannt. Ansonsten ist der Umgang mit Religion nicht in Details festgeschrieben. Was ist Ihre Meinung zur Grußkarte, liebe Leser?