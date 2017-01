17-Jähriger wurde verletzt Beim Pinkeln von eigenem Auto überrollt

Shops in ganz Österreich ausgeraubt Wer kennt diesen dreisten Handyräuber?

Jede Hilfe kam zu spät Tiroler starb bei Autounfall in Bayern

In der Nacht auf Mittwoch brannte ein Haus in Alberschende (Vorlarberg) völlig aus. Grund war ein Kirschkernkissen, das zuvor im Backofen erhitz wurde. Eine 78-jährige Bewohnerin wollte sich mit dem heißen Polster wärmen. Als die Bettwäsche Feuer fing, versuchte die Frau die brennende Decke aus dem Fenster zu werfen, diese verfing sich aber im Fensterrahmen und steckte die Hausfassade in Brand.Die Vorarlbergerin rief ihre Schwiegertochter, die im selben Haus wohnt. Die beiden Frauen und vier Kinder konnten nur noch das Weite suchen. Als die Feuerwehr eintraf stand bereits das ganze Haus in Vollbrand. 13 Feuerwehrfahrzeuge mit 120 Einsatzkräften kämpften zwei Stunden gegen die Flammen, doch das Gebäude brannte völlig ab.