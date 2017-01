Tote und Verletzte Lawinen in ganz Österreich fordern zahlreiche Opfer

Zwei Niederländer und ein einheimischer Skiführer waren im freien Skiraum unterwegs, als sie eine rund 300 Meter lange und 80 Meter breite Lawine auslösten. Die Schneemassen begruben einen der Touristen rund eineinhalb Meter tief.Der Skiführer alarmierte die Bergrettung; der Hubschrauber war in kürzester Zeit da. Der Verschüttete wurde innerhalb von 15 Minuten lokalisiert, konnte allerdings nur noch tot geborgen werden.Die Lawinengefahr ist derzeit sehr groß; am Wochenende wurde ein Deutscher von einem Schneebrett getötet, zahlreiche andere Menschen wurden in verschiedenen Bundesländern teils schwer verletzt.