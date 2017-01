Lawinen im Westen Vorsicht auf den Straßen: Akute Glatteis-Gefahr!

Am Samstag wollte ein 38-jähriger Deutscher zwei Freunde beim Eisklettern nahe Brand bei Bludenz (Vbg.) fotografieren; alle drei wurden von einer Lawine erfasst. Einer von ihnen konnte sich selber und einen Begleiter ausgraben, für den 38-Jährigen kam aber jeder Hilfe zu spät.Ebenfalls in Vorarlberg wurden am Sonntag zwei Italiener beim Skifahren im Tiefschnee bei Lech von einer Lawine mitgerissen - einer von ihnen (36) verletzte sich schwer am Rücken, als er gegen eine Felswand geschleudert wurde.Ein deutscher Tourengeher (33) wurde in Mittelberg (Vbg.) von einem Schneebrett mitgerissen und bis zum Hals begraben, konnte sich aber selber befreien. Ebenso erging es einem Franzosen (33), der mit den Skiern abseits der Piste in Damüls unterwegs war.In Tirol verschüttete am Sonntag eine Lawine fünf Personen, die meisten nur teilweise, einen 19-Jährigen jedoch vollständig. Er wurde nach 30 Minuten von einem Suchhund aufgespürt und ins Krankenhaus geflogen.In Salzburg hatten sich zwei Tourengeher (28, 58) am Samstagabend bei Schlechtwetter am Hohen Zinken verirrt. Die Einsatzkräfte befürchtete zuerst, dass sie von einer Laweine erwischt worden waren, doch die Männer übernachteten in einer Jagdhütte und kehrten am Sonntag ins Tal zurück.