Autos weg, Besitzer tot Mit diesen Tricks flüchtete "Antonio" nach Banker-Mord

Den Hauptverdächtigen namens "Antonio" vermutet das Landeskriminalamt in dessen Heimatland Italien. Den dortigen Behörden ist er bereits bekannt, in Österreich fiel er bisher noch nicht polizeilich auf. Die Ermittler gehen zudem von einem Komplizen aus, der ihm bei der Tat half. Das sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Walter Pupp gegenüber "ORF Tirol".Während der vollständige Name des gesuchten Hauptverdächtigen "Antonio" bekannt sei, habe man von eventuellen weiteren Mittätern noch keine Namen, so Pupp. Die Verdächtigen werden per internationalem Haftbefehl gesucht.