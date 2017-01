Video aus England Hier rastet mit Schaufel bewaffneter Lkw-Fahrer aus

Am Samstag in der Früh wollte ein 34-jähriger Lkw-Lenker einen anderen Lkw überholen. Doch der andere Fahrer ließ ihn nicht vorbei. Voller Wut im Bauch stellte er seinen Laster am Parkplatz in Rosenbach ab, um seinen Berufskollegen zur Rede zu stellen.Doch es blieb nicht bei Worten. Der zornige Lkw-Lenker schlug mit einem Eisenstab auf seinen 44-jährigen Landsmann ein und beschädigte außerdem dessen Auto. Er wird angezeigt.